ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 30 БЕРЕЗНЯ

- 1814 — Наполеонівські війни. Війська шостої коаліції вступають до Парижа;
- 1842 — американський лікар Кроуфорд Вільямсон Лонґ уперше у лікувальній практиці застосував ефір як анестезуючий засіб при видаленні пухлини на шиї пацієнта;
- 1856 — підписання Паризького договору. Кінець Кримської війни. У Парижі представники Російської імперії, Великої Британії, Французької імперії, Османськоі імперії, Сардинського королівства, Австрійської імперії та Королівства Пруссія підписали мирний договір, що завершував Кримську війну;
- 1858 — Гаймен Ліпмен з Філадельфії отримав патент на олівець з гумкою на торці;
- 1870 — стала чинною 15-та поправка до Конституції США, яка забороняла дискримінацію за расовою ознакою при наданні виборчого права;
- 1888 — велика пожежа знищила третину будинків міста Сколе на Бойківщині;
- 1922 — у Києві створений театр-студія «Березіль» (нині Харківський український драмтеатр);
- 1930 — у Німеччині до влади прийшов уряд рейхсканцлера Генріха Брюнінга — представника католицької партії «Центр» — дії котрого фактично сприяли встановленню в країні фашистської диктатури;
- 1941 — німецький корпус «Afrika» під командуванням генерала Ервіна Роммеля провів у Лівії першу атаку на англійські позиції;
- 1946 — військова поліція союзних військ арештувала у Франкфурті близько тисячі нацистів, котрі намагались відновити діяльність нацистської партії;
- 1972 — Велика Британія ввела пряме правління у Північній Ірландії;
- 1976 — формальний початок музичного панк-руху: в одному з лондонських клубів відбувся концерт групи «The Sex Pistols»;
- 1981 — Джон Гінклі здійснив замах на президента США Рональда Рейґана: останнього було серйозно поранено. Схоплений на місці злочину Гінклі пояснив свій вчинок бажанням справити враження на актрису Джоді Фостер. Суд визнав Гінклі психічно хворим;
- 1987 — картину Вінсента ван Гога «Соняшники» продано за рекордну суму — 39,85 мільйонів доларів. У 1987 році її було продано вже за 40,3 мільйони — а в 1997 з’явилась інформація, що ця картина, куплена японською страховою компанією, — підробка;
- 1990 — Естонія заявила про початок підготовки виходу зі складу СРСР;
- 1992 — на 64 церемонії вручення нагород Американської кіноакадемії найкращою картиною визнано «Мовчання ягнят» з Джоді Фостер і Ентоні Гопкінсому головних ролях (вони отримали «Оскарів» як найкращі актриса і актор);
- 1992 — суд міста Портленд (США) виніс рішення, зобов’язуюче компанію «Philip Morris» виплатити 81 мільйон доларів США сім’ї померлого від раку легенів курця, що 40 років палив сигарети «Мальборо»;
- 1995 — Папа Римський Іван-Павло II випустив свою одинадцяту енцикліку, у котрій він засудив аборти і евтаназію як злочини проти людства, котрі не повинні бути легалізовані;
- 1998 — британська компанія Rolls-Royce була куплена німецьким автогігантом BMW за $570 млн;
- 1999 — югославський лідер Слободан Милошевич заявив, що досягнення миру неможливе без припинення бойових акцій НАТО; інакше його війська готові битись «до самого кінця.» НАТО відповіло нарощенням військової присутності на Балканах і новими авіанальотами;
- 2002 — у королівській резиденції у Віндзорі внаслідок бронхіту у віці 101-го року померла Елізабет Анджела Марґеріт Боуз-Лайон — королева-матір — мати чинної англійської королеви Єлизавети II.