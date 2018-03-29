У ДРУЖКІВЦІ ПОВІДОМЛЕНО ПРО ПІДОЗРУ ЧОЛОВІКУ, ЯКИЙ НАМАГАВСЯ ВБИТИ НЕПОВНОЛІТНЬОГО

Під процесуальним керівництвом Дружківського відділу Краматорської місцевої прокуратури розслідується кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 (замах на умисне вбивство) КК України.
Установлено, що 25 березня, близько сьомої години ранку, 27-річний мешканець смт. Очеретине Ясинуватского району знаходився у своїй квартирі разом із знайомими молодиками 19 та 17 років. Під час застілля, яке супроводжувалось розпиванням спиртних напоїв, чоловік посварився з наймолодшим хлопцем та став погрожувати йому кухонним ножем.
Коли неповнолітній, сприйнявши погрози як цілком реальні, намагався покинути квартиру, господар вдарив його рукою у ліву скроню голови. Парубок втратив свідомість та впав на підлогу, після чого чоловік посадив непритомного на підвіконня та штовхнув у відчинене вікно.
Внаслідок падіння з 4 поверху потерпілий отримав черепно-мозкову травму та численні переломи і тільки завдяки вчасно наданій медичній допомозі залишився живим.
На даний час його кривднику повідомлено про підозру у скоєнні інкримінованого кримінального правопорушення та прокуратурою до міського суду спрямовано клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Досудове розслідування триває.
Прес-служба прокуратури Донецької області