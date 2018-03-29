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У ДОБРОПІЛЛІ ЗАТРИМАНО ЧОЛОВІКА, ЯКИЙ НЕЗАКОННО ЗБЕРІГАВ ТА ПРОДАВАВ ЗБРОЮ

29.03.2018 Новини Комментариев нет
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240 набоїв до автоматичної зброї було вилучено добропільськими поліцейськими у 27-річного місцевого мешканця. Також правоохоронцями встановлено, що саме він продав гранату своєму 23-річному приятелю, який загинув внаслідок її підриву в своїй оселі.

В середині березня поточного року в одній з квартир Добропілля стався вибух, внаслідок якого загинув 23-річний місцевий мешканець. Причиною вибуху стала бойова граната, яку чоловік сам підірвав.

Тоді поліцейські встановили, що вибуховий предмет загиблий придбав у  знайомого. Співробітники кримінальної поліції почали пошуки чоловіка, який «продавав» боєприпаси. Під час оперативно-розшукових заходів правоохоронці вийшли на слід правопорушника. Ним виявився 27-річний місцевий мешканець, у якого поліцейські вилучили ще і набої до автомату Калашникова у кількості 240 штук. Затриманий пояснив, що боєприпаси знайшов за містом та залишив собі. При нагоді гранату він продав своєму знайомому за 300 гривень, а патрони лишив собі «на всяк випадок».

Набої вилучені та направлені на експертизу.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами» Кримінального кодексу України. Таким чином чоловіку загрожує до 7 років позбавлення волі.

Покровський відділ поліції

 Донецької області

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