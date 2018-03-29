РЯТУВАЛЬНИКИ ЛІКВІДУВАЛИ ПОЖЕЖУ У ДИТЯЧОМУ САДОЧКУ

28 березня о 11:52 на телефон Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у будівлі дитячого дошкільного закладу «Лісова казка» у м. Часів Яр Бахмутського району Донецької області. За вказаною адресою негайно виїхали чергові відділення 8-го Державного пожежно-рятувального загону.
На місці події рятувальники з’ясували, що пожежа сталася в одній з кімнат на 2-му поверсі. До прибуття пожежно-рятувальних підрозділів було евакуйовано 93 дитини та 32 чоловік персоналу закладу. Логопед-дефектолог, жінка 1961 року народження, у спробі якнайшвидше залишити місце пожежі, вистрибнула з вікна на 2 поверсі. В результаті жінка отримала перелам кісток тазу та була госпіталізована до Центральної міської лікарні м. Бахмут.
Вогнеборці локалізували пожежу о 12:02 та ліквідували — о 12:09.
Причина виникнення пожежі та завдані нею збитки наразі встановлюються відповідними фахівцями.
Від Головного управління залучалось 12 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки.
ГУ ДСНС України у Донецькій області