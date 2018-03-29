РОЗПОЧАТО ПЕРШИЙ ЕТАП СТРУКТУРНОЇ РЕОРГАНІЗАЦІЇ ДФС

Державні податкові інспекції в районах, містах (крім м. Київ), районах у містах, об’єднані державні податкові інспекції втрачають статус юридичних осіб та приєднуються до головних управлінь ДФС у регіонах. Таке рішення Кабмін затвердив постановою «Про реформування деяких територіальних органів Державної фіскальної служби» 28 березня 2018 року, повідомляє «Урядовий портал»
Відбувається перший етап структурної реорганізації ДФС в рамках комплексної реформи ДФС, наступним кроком якої є створення єдиної юридичної особи в податковому напрямі ДФС. Таким чином, завершуються процес переходу функцій аудиту та роботи з боргом на обласний рівень, розпочатий з прийняттям Закону України №1797 «Про внесення змін до Податкового Кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні». Районні податкові інспекції фактично перетворюються в Центри обслуговування платників.
«Ліквідація районних органів ДФС — це перший етап структурної реорганізації ДФС. Це дозволить областям ефективніше виконувати основні функції ДФС, такі як аудит та робота з боргом, а районам зосередитися на обслуговуванні платників. Наступний крок структурної реорганізації ДФС — створення єдиної юридичної особи у податковому напрямі ДФС», — каже Міністр фінансів Олександр Данилюк.
Така реорганізація дозволяє ефективно організувати роботу персоналу районів та областей.
Після впровадження зазначеної ініціативи планується створення єдиної юрособи на рівні податкового блоку ДФС.