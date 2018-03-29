ПРОКУРАТУРА ВИМАГАЄ ВИКОРИСТОВУВАННЯ ДИТЯЧОГО САДОЧКА ЗА ЦІЛЬОВИМ ПРИЗНАЧЕННЯМ

Красноармійською місцевою прокуратурою спрямовано позовну заяву до Донецького окружного адміністративного суду про визнання незаконним та скасування рішення Покровської міської ради, яким надано дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення в оренду земельної ділянки для реконструкції громадського будинку дошкільного навчального закладу під пенсійний фонд.
Порушення інтересів держави полягає в тому, що у результаті передачі на баланс житлово-комунального відділу Покровської міської ради будівлі, та в подальшому відведення в оренду земельної ділянки для реконструкції громадського будинку дошкільного навчального закладу під пенсійний фонд, будівля садочку фактично буде використовуватись для задоволення потреб, не пов’язаних з освітньою діяльністю, таким чином буде порушено право громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення їх потреб у навчальному та виховному процесах, реалізації здібностей та всебічного розвитку дітей.
На теперішній час позов спрямовано до суду.
Прокуратура і надалі буде захищати права і законні інтереси у сфері охорони дитинства та вживати заходи прокурорського реагування при незаконному та нецільовому використані приміщень навчальних, оздоровчих, лікувальних, а також інших закладів для дітей.
Прес-служба прокуратури Донецької області