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ПРОКУРАТУРА ВИМАГАЄ ВИКОРИСТОВУВАННЯ ДИТЯЧОГО САДОЧКА ЗА ЦІЛЬОВИМ ПРИЗНАЧЕННЯМ

29.03.2018 Новини Комментариев нет
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Красноармійською місцевою прокуратурою спрямовано позовну заяву  до Донецького окружного адміністративного суду про визнання незаконним та скасування рішення Покровської міської ради, яким надано дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення в оренду земельної ділянки для реконструкції громадського будинку дошкільного навчального закладу під пенсійний фонд.

Порушення інтересів держави полягає в тому, що у результаті передачі на баланс житлово-комунального відділу Покровської міської ради будівлі, та в подальшому відведення в оренду земельної ділянки для реконструкції громадського будинку дошкільного навчального закладу під пенсійний фонд, будівля садочку  фактично буде використовуватись для задоволення потреб, не пов’язаних з освітньою діяльністю,  таким чином буде порушено право громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення їх потреб у навчальному та виховному процесах, реалізації здібностей та всебічного розвитку дітей.

На теперішній час позов спрямовано до суду.

Прокуратура і надалі буде захищати права і законні інтереси у сфері охорони дитинства та вживати заходи прокурорського реагування при незаконному та нецільовому використані приміщень навчальних, оздоровчих, лікувальних, а також інших закладів для дітей.

 

                            Прес-служба прокуратури Донецької області

 

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