ОЧЕНЬ НЕ СПРАВЕДЛИВО, КОГДА ГИБНУТ ДЕТИ — ПРЕЗИДЕНТ

«Мир проходит сейчас очень непростые времена, так же, как и Украина проходит непростые времена. И мы должны держать наше сердце открытым — открытым к проблемам, к боли простых людей, и в первую очередь — детей», — отмечает Президент Петр Порошенко.
Глава государства подчеркнул, что с начала агрессии РФ против Украины 242 ребенка были убиты российским агрессором начиная с 2014 года. Он также добавил, что во время нападения на гражданское население в Сирии погибло 147 детей, большое количество детей 25 марта погибло в Кемерово. «И я хочу выразить искренние слова соболезнования родным, близким. Это очень не справедливо, когда дети уходят из жизни», — сказал Глава государства во время встречи с участниками Всеукраинской акции« Дети объединяют Украину».
«Абсолютно неприемлемо, когда в детстве дети слышат звук снарядов «Градов», уже научились различать что такое выстрелы из 120-миллиметровых минометов, что такое тяжелая 152-миллиметровая гаубица, и как прятаться от артиллерийских обстрелов. Это очень хорошо известно детям Авдеевки. Авдеевки, которая стала символом украинского единства», — также сказал Президент.
Супруга Главы государства Марина Порошенко также отметила, что вместе со всеми молится за мир в Украине и за то, чтобы не происходили трагедии, которые приводят к гибели детей. «Мы все вместе молимся за мир в Украине, за то, чтобы не гибли наши защитники, за то, чтобы не гибли дети, чтобы такие ужасные трагедии, как сейчас произошла в Кемерово, не происходили. Мы любим всех детей, мы молимся за всех детей и желаем лучшего будущего», — сказала она.