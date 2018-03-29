ОГОЛОШЕНО ВИРОК МЕШКАНЦЮ РОДИНСЬКОГО, ЯКИЙ ПІД ЧАС ЗАХИСТУ ДИТИНИ ВБИВ НАПАДНИКА

Подія сталася у місті Родинське Донецької області. У липні 2017 року 14-річна дівчина близько 2 годині ночі поверталася додому. До неї підійшов невідомий чоловік та, схопивши за шию та погрожуючи ножем, наказав виконувати всі його вказівки. На крики дівчини про допомогу відреагував місцевий мешканець. Вийшовши з будинку на вулицю, чоловік став вимагати від нападника відпустити дитину, а коли той штовхнув дівчину в сторону та побіг з місця скоєння злочину, почав його переслідувати з метою затримання та викриття його протиправних дій.
Згодом між чоловіками виникла бійка. У відповідь на висловлені зловмисником погрози ножем, захисник дівчини, перевищивши заходи, необхідні для затримання злочинця, заподіяв йому тяжкі тілесні ушкодження, від яких нападник помер у лікарні.
Дії чоловіка кваліфіковано за статтею 118 КК України «Умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця».
Суд, врахувавши всі обставини кримінального провадження, характеристику обвинуваченого і позицію прокурора Красноармійської місцевої прокуратури, визнав чоловіка винним у скоєнні інкримінованого злочину та засудив до 2 років позбавлення волі. Однак, відповідно до Закону України «Про амністію у 2016 році», звільнив від відбування покарання.
Прес-служба прокуратури Донецької області