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НА ДОНЕЧЧИНІ ОТРИМАВ ПОРАНЕННЯ САПЕР ДСНС

29.03.2018 Новини Комментариев нет
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Пораненого піротехніка Анатолія Краснопьорова з Авдіївки Донецьої області доставлено та госпіталізовано до Обласної клінічної лікарні ім. І.І. Мечникова у місто Дніпро.
Наразі стан постраждалого рятувальника стабільний. Проводиться обстеження та призначення лікування.

Нагадаємо, 28 березня о 13:20 поблизу Донецької фільтрувальної станції в Ясинуватському районі, під час обстеження території на наявність вибухонебезпечних предметів, отримав травми начальник групи піротехнічних робіт Аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України у Донецькій області Краснопьоров Анатолій Миколайович.

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Прес-служба ДСНС України

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