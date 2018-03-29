НА ДОНЕЧЧИНІ ОТРИМАВ ПОРАНЕННЯ САПЕР ДСНС

Пораненого піротехніка Анатолія Краснопьорова з Авдіївки Донецьої області доставлено та госпіталізовано до Обласної клінічної лікарні ім. І.І. Мечникова у місто Дніпро.
Наразі стан постраждалого рятувальника стабільний. Проводиться обстеження та призначення лікування.
Нагадаємо, 28 березня о 13:20 поблизу Донецької фільтрувальної станції в Ясинуватському районі, під час обстеження території на наявність вибухонебезпечних предметів, отримав травми начальник групи піротехнічних робіт Аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України у Донецькій області Краснопьоров Анатолій Миколайович.