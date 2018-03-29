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ГОРОСКОП НА 29 БЕРЕЗНЯ

29.03.2018 Гороскоп Комментариев нет
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ОВЕН

Сьогодні  у вас день перемог.  Будете святкувати.

ТЕЛЕЦЬ

Отримаєте пропозицію! Зорі кажуть, що треба погодитися!

БЛИЗНЮКИ

Скажіть“НІ”, якщо ситуація шкодить вашим інтересам.

РАКИ

На вас чекає приємне знайомство!Не сидіть вдома!

ЛЕВ

Друга половинка приборкає емоційні урагани у стосунках.

ДІВА

Сьогодні в пріоритеті —  піклування про власне здоров’я.

ТЕРЕЗИ

Ваша майстерність домовлятися вражає. Ви молодець!!!!

СКОРПІОН

Вас спонукатимуть піти на авантюру. Вечір повен сюрпризів.

СТРІЛЕЦЬ

Якщо ви попрацюєте над сьогоднішнім образом, буде успіх.

КОЗЕРІГ

Увага! Не ігноруйте пропозиції симпатичних колег!

ВОДОЛІЙ

Обставини вестимуть  до кардинальних змін в особистому житті!

РИБИ

Повірте у власні сили  і буде вам щастя!

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