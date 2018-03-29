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В ПОКРОВСЬКУ В РЕЗУЛЬТАТІ ДТП ПОСТРАЖДАЛА МІСЦЕВА МЕШКАНКА

29.03.2018 Новини Комментариев нет
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30-річна пасажирка автомобіля «Славута» сідала в автомобіль. Водій автомобіля ВАЗ-2170, виконуючи розворот пізно помітив пішохода, не встиг загальмувати та скоїв зіткнення. Потерпіла отримала тілесні ушкодження. За даним фактом розпочате кримінальне провадження.

Минулої ночі до чергової частини Покровського відділу поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду. Негайно виїхавши на місце події, правоохоронці з’ясували, що 30-річний мешканець м. Селидове на автомобілі ВАЗ розвертався на парковці місцевого кафе та не помітив автомобіль ЗАЗ у який сідала дівчина. В результаті зіткнення постраждала отримала забої колінних суглобів обох ніг.

Інформація за даним фактом внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».

Покровський відділ поліції

Донецької області

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