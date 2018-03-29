В ПОКРОВСЬКОМУ ІСТОРИЧНОМУ МУЗЕЇ ВІДБУЛИСЯ П’ЯТІ ЩОРІЧНІ ЧИТАННЯ ПАМ’ЯТІ С. Й. ТАМАНОВА.

29 березня в Покровському історичному музеї в рамках П’ятих читань пам’яті Таманова С.Й. відбулася презентація збірки «В лицо мне глянула война», присвячена дивовижній людині, поету-фронтовику Степану Йосиповичу Таманову. До 5-го міжнародного колективного збірника увійшли представники десяти літературних об’єднань України та Білорусі. Всього прийняло участь 47 авторів з 21 міста.
40 років тому, 29 березня 1978 року поета не стало,але залишилися жити його вірші. Проникливі, добрі, мужні, вони хвилюють наші серця й досі, закликають пам’ятати, вірити, любити цей світ. Під час зустрічі присутні дізнались про нелегку долю С. Таманова, учні ЗОШ № 4 Покровської міської ради декламували його вірші про пережите на війні, про загиблих друзів, про любов та вірність, яким поет знав справжню ціну.
Урочисту частину заходу відкрив голова «Всеукраїнської громадської літературної організації «Сфера» Михайлов Віталій Павлович та оголосив переможців Тамановських читань, відзначив їх почесними дипломами. Особливо приємно було, що у Тамановських читаннях прийняли участь учні, підростаюче покоління, яке шанує творчість поета-фронтовика. Учням ЗОШ № 4 було оголошено подяки за популяризацію літератури рідного краю від директора Покровського історичного музею Ангеліни Вікторівни та голови «Всеукраїнської громадської літературної організації «Сфера» Віталія Павловича.