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В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ ВОГНЕБОРЦІ ЛІКВІДУВАЛИ ПОЖЕЖУ В ПРОДУКТОВІЙ КРАМНИЦІ

29.03.2018 Новини Комментариев нет
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29 березня о 08:01 диспетчер Служби порятунку «101» отримав повідомлення про те, що з вікон продуктової крамниці на вул. Шевченко у м. Слов’янськ Донецької області йде дим. За вказаною адресою негайно виїхали чергові відділення 6-го Державного пожежно-рятувального загону.

На місці події рятувальники з’ясували,  що крамниця розташована на першому поверсі 3-ох поверхового житлового будинку, всередині приміщення спостерігається щільне задимлення.

Завдяки злагодженим та оперативним діям вогнеборців, вже о 08:20 пожежа була локалізована, а о 08:25 – ліквідована.

Від Головного управління залучалось 11 чоловік особового складу та  3 одиниці техніки.

Причина виникнення пожежі та завдані нею збитки встановлюються.

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ГУ ДСНС України у Донецькій області

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