В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ ВОГНЕБОРЦІ ЛІКВІДУВАЛИ ПОЖЕЖУ В ПРОДУКТОВІЙ КРАМНИЦІ

29 березня о 08:01 диспетчер Служби порятунку «101» отримав повідомлення про те, що з вікон продуктової крамниці на вул. Шевченко у м. Слов’янськ Донецької області йде дим. За вказаною адресою негайно виїхали чергові відділення 6-го Державного пожежно-рятувального загону.
На місці події рятувальники з’ясували, що крамниця розташована на першому поверсі 3-ох поверхового житлового будинку, всередині приміщення спостерігається щільне задимлення.
Завдяки злагодженим та оперативним діям вогнеборців, вже о 08:20 пожежа була локалізована, а о 08:25 – ліквідована.
Від Головного управління залучалось 11 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки.
Причина виникнення пожежі та завдані нею збитки встановлюються.
ГУ ДСНС України у Донецькій області