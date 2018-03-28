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ПРИКМЕТИ НА 28 БЕРЕЗНЯ

28.03.2018 Варто знати, Цікаво знати Комментариев нет
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28 березня вшановується пам’ять святого мученика Никадра, який, згідно з переказами, працюючи лікарем, здійснив велику кількість добрих справ щодо християн під час організованих гонінь на них. Так, Никандр відвідував в’язнів у тюрмах, втішав мучеників, ховав тих, кого стратили. Одного разу, коли Никандр намагався поховати християн, розтерзаних левами, його побачили імператорські стражники, які схопили Нікандра, і незабаром його стратили.

У народі 28 березня називали не інакше, як «лісове ухоженье». Він присвячувався лісі. Так, селяни, закінчивши роботи, вирушали в ліс, щоб поклонитися місцевим духам. Потрібно сказати, що російська людина з давніх часів ставився до лісу по-особливому, адже саме він давав людині ту ж домашню начиння або інвентар — все вироблялося з дерева. Крім того, ліс часто виконував захисну функцію, оскільки пройти через дику хащу дуже складно.

В цей день знахарі збирали трави і цілющі рослини, заговорювали їх, готували різні зілля. Належало саме 28 березня знімати порчу, лікувати хвороби голови. Також це був чудовий час для виготовлення амулетів.

Народні прикмети на 28 березня

  1. Якщо на Нікандра весняних вод мало, і вони течуть неспішно, то рік буде несприятливим
  2. У похмурий день 28 березня сонце з’явиться з-за хмар тільки на заході — чекай нещастя
  3. Горобці цвірінькають — ясна погода настане
  4. Щоб виття вовків 28 березня спати не заважав, потрібно перевернути подушку
  5. Прилетіли чайки — чекай льодоходу і теплої погоди
  6. Чайки у воді купаються — на дощ
  7. Голосно цвірінькають горобці — прикмета того, що буде ясна погода
  8. Яскравий захід — швидше за все, наступні дні будуть дуже дощовими
  9. Голова 28 березня свербить — чекай дрібних неприємностей
  10. Весняні води течуть повільно — буде неврожай
  11. В цей день не можна мити голову — інакше прикмета стане ознакою того, що розлука з родичами належить
  12. Побачити вночі 28 березня ангела у сні — гарний знак і ознака довголіття
  13. Потрібно до самого заходу носити шпильку на одязі, щоб вона не була видна оточуючим — це допоможе уникнути пристріту. Аналогічну роль грають два перстені — ними можна замінити шпильку
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