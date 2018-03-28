ІМЕНИНИ 28 БЕРЕЗНЯ

Олександр — вважається, що ім’я Олександр поєднує в собі два інших чоловічих імені: «andres» і «alexeo». Таким чином, в значенні імені Олександр об’єднані два поняття: «алекс» в перекладі з грецького означає «захищає», а «андрос» – «оберіг». Не дивно, що таке відоме, красиве і звучне ім’я носили багато великі люди. В іншій трактовці ім’я Олександр означає «мужній захисник». Історики досі ведуть суперечки на тему походження імені Олександр – версій на цей рахунок існує досить багато. Як свідчить найбільш поширена, ім’я Олександр прийшло до нас із стародавньої Греції.
Олексій — чоловіче російське ім’я грецького походження. Давньо-грецьке походження імені Олексій пов’язане зі словами «захищати», «запобігати», «відбивати». Церковна форма цього імені – Алексій.
Денис — значення імені Денис – «посвячений, що належить богу виноробства й веселощів Діоніса». Тому Денис від природи наділений великою життєвою енергією, радістю і силою. Він без праці підніме настрій всім оточуючим його людям. Ім’я Денис походить від давньогрецького імені Діоніс – бог виноробства, веселощів, природних та життєвих сил. Ім’я прийшло до нас з античної міфології. У колишні часи ім’я Денис було скороченням від церковного імені Діонісій. Зараз така форма імені вже не вживається.
Михайло — чоловіче ім’я, що має древнеиудейские коріння. Походження імені Михайло пов’язане зі словами, які переводяться з давнеиудейского мови як «той, хто як Бог», «подібний до Бога», «рівний Богу». У християн особливо шанується Архангел Михайло, тому це ім’я має широке поширення в християнських країнах.
Тимофій — чоловіче ім’я, має грецьке походження. Походження імені Тимофій пов’язано з грецьким словом «тимофеос», яке перекладається як «почитає Бога».