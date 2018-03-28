У ПОКРОВСЬКОМУ МЦЗ ВІДБУВСЯ ТРЕНІНГ «УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ»

27 березня 2018 року у Покровському міському центрі зайнятості пройшов тренінг за участі соціального партнера ГО «Покровська Ліга ділових та професійних жінок» в рамках проекту «Платформа для діалогу «Жінки Донеччини». Тема тренінгу — «Управління персоналом», слухачами були 14 жінок, які перебувають на обліку у Покровському МЦЗ.
«Процеси управління людьми здійснювались у всіх цивілізаціях і різних соціумах. Управління персоналом — це специфічна функція управлінської діяльності, головним об’єктом якої є люди, що входять в певні соціальні групи, трудові колективи», розпочала захід начальник відділу активної підтримки безробітних Софія Колесникова. Під час заходу присутні дізнались про суть управління персоналом, його функції та методи.
По завершенню заходу слухачі подякували організаторам за цікавий представлений матеріал та корисну інформацію.