РЯТУВАЛЬНИКИ ЗВЕРТАЮТЬСЯ ДО БАТЬКІВ З ПРОХАННЯМ ДБАТИ ПРО БЕЗПЕКУ СВОЇХ ДІТЕЙ

В навчальних закладах на території обслуговування 9-го ДПРЗ ГУ ДСНС України у Донецькій області розпочинаються весняні канікули, які будуть тривати до початку квітня, тому рятувальники звертаються до батьків з проханням дбати про безпеку свої дітей та проводити повчальні бесіди, щодо дотримання правил пожежної безпеки, адже у маленьких дослідників, які здебільшого залишатимуться вдома самі, є ще чимало часу щоб потрапити у халепу.
Зокрема:
— тримайте запальнички та сірники в недоступних для малечі місцях і розповідайте їм про небезпеку, яку приховує у собі вогонь;
— не залишайте дітей вдома самих, якщо вони не в змозі самостійно вирішити проблеми, які можуть виникнути.
— перевірте справність електромережі та не дозволяйте малолітнім дітям самостійно користуватися побутовими приладами;
— виховуйте у малечі навички культури безпечної поведінки, демонструючи на власному прикладі обережність у поводженні з вогнем, газом, тощо;
— обов’язково розкажіть дітям, що у разі виникнення пожежі необхідно терміново сповістити про це дорослих та Службу порятунку за номером “101”;
— слідкуйте за тим, щоб малолітні діти не відвідували самостійно місцеві ставки, річки або покинуті будівлі.
Пам’ятайте, що безпека вашої дитини — це, перш за все, ваша особиста відповідальність!