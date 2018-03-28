ПОКРОВСКАЯ ДЮСШ СТАЛА ЧЕМПИОНОМ ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ПО ФУТЗАЛУ

С ноября 2017 года по март 2018-го проходил Чемпионат Донецкой области по футзалу среди ДЮСШ. Турнир проводился в двух возрастных категориях – юноши 2005-2006 г.р. и юноши 2007-2008 г.р. 16 команд, разбитые на 2 подгруппы, приняли участие в этом Чемпионате, среди них и команда ДЮСШ г. Покровска.
На групповом этапе, который прошел в два круга, футзалисты ДЮСШ г. Покровска 2007-2008 года рождения одержали 11 побед и лишь один раз сыграли вничью, уверенно финишировав в группе на первом месте и выйдя в финальный этап соревнований. К сожалению, юношам 2005-2006 г.р. не удалось пробиться в финальную часть.
25 марта в Доброполье, в новом замечательном спорткомплексе СК «Доброполье» состоялись финальные игры чемпионата области, в которых приняли участие 4 лучшие команды: ДЮСШ г. Покровск, «Колос» Константиновский район, » Шахтер» г. Белицкое, ДЮСШ Славянский район.
Полуфинал между командами «Колос» и «Шахтер» завершился победой первой команды со счетом 2-0.
Во втором полуфинале встречались ДЮСШ Славянского района и ДЮСШ г. Покровска.
Уже на 2 минуте счет был 2-0 в пользу наших мальчишек. А итоговый счет получился и вовсе разгромным 9-1. В нашей команде хет-триком отметился Евгений Гусак, дубли оформили Игорь Ткаченко и Устим Сиренко. Еще по одному мячи забили Тимофей Лагерь и Владислав Пашнюк.
В матче за 3 место «Шахтер» обыграл ДЮСШ Славянского района со счетом 5-0.
В финале сошлись две лучшие команды областного чемпионата, победители своих групп, до этого не проигравшие ни одной игры.
Матч выдался боевым и упорным, обе команды хотели победить. Моментов было не много, покровчанин Игорь Ткаченко угодил в перекладину, несколько сейвов совершил вратарь «Колоса». И все же на 10 минуте Устим Сиренко пробил голкипера соперников. Мяч после его удара, по невероятной траектории влетел в дальнюю девятку.
Второй тайм – это борьба нервов и эмоций, равная игра и борьба, но забитых мячей многочисленные зрители так и не увидели. В итоге 1-0 -победа ДЮСШ г. Покровска и звание сильнейшей команды в области.
Отметим, что наши юные мальчишки уже второй год становятся сильнейшими в области.
Ассоциация футзала Донецкой области наградила призеров чемпионата кубками, медалями и грамотами.
Состав победителей: вратари – Данил Олефир, Егор Ямщинский, полевые игроки – Устим Сиренко, Тимофей Лагерь, Евгений Гусак, Данил Патрушев, Игорь Ткаченко, Влад Луганский, Никита Данильченко, Александр Янов, Владислав Пашнюк.
— «Безусловно, это огромное достижение для нас, тем более, что в футзале младшая группа стала чемпионом второй год кряду» — делится своими впечатлениями директор Покровской ДЮСШ Юркин Игорь Александрович — «Эта победа – детище совместных усилий и работы. Нам удалось подобрать в команду лучших воспитанников ДЮСШ, ФСК «Олимпийский», огромную помощь оказал Покровский центр физического здоровья населения «Спорт для всех» в лице его директора Виталия Щербинки ну и конечно тренерский состав в составе Константина Ткаченко и Олега Юркина – вот главные составляющие этого успеха. Ну и все ребята, просто большие молодцы, верю, что при таком отношении, впереди у нас новые громкие победы!».