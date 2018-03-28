МІНРЕГІОН ГАРМОНІЗУВАВ ДБН ЗІ СТАНДАРТАМИ ЄС

Уряд на своєму засіданні ухвалив ключові рішення, направлені на гармонізацію державно-будівельних норм зі стандартами Європейського Союзу та оптимізацію процедури і строків їх опрацювання. Постанови розроблені Мінрегіоном у співпраці з міжнародними партнерами та спрямовані на виконання вимог Угоди про асоціацію з ЄС. Так прокоментував рішення Уряду Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко.
За його словами, ці зміни дадуть можливість побудувати сучасні об’єкти та використовувати сучасні будівельні матеріали. «Але, ми наголошуємо, що у пріоритеті залишається дотримання норм щодо забезпечення комфорту та безпеки людей. Адже, ДБН – це інструмент, який встановлює, насамперед правила у галузі, які можуть забезпечити і комфорт, і безпеку. Це і є головна мета державних будівельних норм», — зазначив Геннадій Зубко.
«Наші рішення також спрямовані на дерегуляцію будівельного бізнесу та усунення корупційних ризиків. Зокрема, запроваджується можливість одночасної дії ДБН, розроблених за національними стандартами й тими, що гармонізовані з нормами ЄС, на всі об’єкти будівництва, незалежно від класу наслідків. Це приведення українського будівельного законодавства та систем нормування до європейських вимог. Крім того спрощується процедура розробки ДБН, на 30 робочих днів скорочуються терміни перевірки та погодження ДБН». – сказав Геннадій Зубко.
Він зазначив, що затвердження запропонованих змін дасть можливість застосовувати гармонізовані Єврокоди при проектуванні всіх об’єктів будівництва, усунути технічні бар’єри з ЄС у торгівлі, зокрема щодо будівельних виробів.
В частині спрощення процедури розробки ДБН – скорочується процедура погодження ДБН ЦОВВами на 15 робочих днів, а також усувається обов’язковість перевірки ДБН сторонніми базовими організаціями (скорочення на 15 днів загального строку розробки).
Прес-служба Віце-прем’єр-міністра України