З ДИТИНСТВА В ПОЕЗІЇ: У ПОКРОВСЬКУ ПРОЙШЛА ТВОРЧА ЗУСТРІЧ З ПИСЬМЕННИЦЕЮ 28.03.2018 Сюжети Комментариев нет Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.До Всеукраїнського тижня дитячого читання, який в Україні проходить щорічно в останній тиждень березня, у Покровську традиційно проводят массу заходів. Так, 28 березня для учнів ЗОШ №15 провели творчу зустріч з дитячим письменником Любовью Чорною. Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. Tweet Pin It Tags:Димитров, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ КАПРІ, тв капри Додати коментар Отменить ответ