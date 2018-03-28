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З ДИТИНСТВА В ПОЕЗІЇ: У ПОКРОВСЬКУ ПРОЙШЛА ТВОРЧА ЗУСТРІЧ З ПИСЬМЕННИЦЕЮ

28.03.2018 Сюжети Комментариев нет
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До Всеукраїнського тижня дитячого читання, який в Україні проходить щорічно в останній тиждень березня, у Покровську традиційно проводят массу заходів.

Так, 28 березня для учнів ЗОШ №15 провели творчу зустріч з дитячим письменником Любовью Чорною.

 

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