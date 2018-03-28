ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ ЗАПРОШУЮТЬ ВАС НА ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ ЗА КОНТРАКТОМ

НА ДАНИЙ ЧАС ДІЮТЬ НАСТУПНІ ГАРАНТІЇ:
— збереження місця роботи та середнього заробітку на термін дії контракту;
— можливість вибору місця проходження військової служби та посади;
— гарантоване грошове забезпечення та його підвищення в ході просування по службі. На даний час
заробітна платня складає від 7200 грн/міс до 19000 грн/міс;
— гарантоване речове забезпечення формою одягу;
— вищий ніж у цивільному секторі розмір пенсійного забезпечення та можливість його отримання за
вислугою років;
— можливість отримання вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр»у ВВНЗ за рахунок
держави без відриву від служби;
— соціальний пакет (медичне обслуговування, пільги, можливість безкоштовного навчання та здобуття
спеціальності);
— безкоштовне проживання в гуртожитках;
— щорічна відпустка тривалістю від 30 діб, та відпустка за сімейними обставинами до 14 діб.