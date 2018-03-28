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ДІЛЯНКИ ДЛЯ УБД РОЗПОДІЛЯТИМУТЬ ШЛЯХОМ ЖЕРЕБКУВАННЯ

28.03.2018 Сюжети Комментариев нет
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26 березня на черговій  сесії Покровської міської ради був затверджений Порядок розподілу земельних ділянок на території Покровська між учасниками бойових дій і прирівняними до них особами та сім’ями загиблих в АТО.

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