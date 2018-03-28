ДІЛЯНКИ ДЛЯ УБД РОЗПОДІЛЯТИМУТЬ ШЛЯХОМ ЖЕРЕБКУВАННЯ 28.03.2018 Сюжети Комментариев нет Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.26 березня на черговій сесії Покровської міської ради був затверджений Порядок розподілу земельних ділянок на території Покровська між учасниками бойових дій і прирівняними до них особами та сім’ями загиблих в АТО. Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. Tweet Pin It Tags:ДІЛЯНКИ, Димитров, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ КАПРІ, тв капри, УБД Додати коментар Отменить ответ