ГОРОСКОП НА 28 БЕРЕЗНЯ

ОВЕН
У спірній ситуації тримайте нейтралітет. Без напруження.
ТЕЛЕЦЬ
Відпочинь. Заплануй на вечір перегляд улюбленого фільму.
БЛИЗНЮКИ
Лише вам під силу розв’язати конфлікт на роботі.
РАКИ
Ви чітко знаєте, що хочете. Але все піде не за планом!
ЛЕВ
Ви дивуватимете своєю поведінкою колег і друзів!
ДІВА
Друга половинка приборкає емоційні урагани у ваших стосунках.
ТЕРЕЗИ
Буде душевна розмова. Не плануйте справи на вечір.
СКОРПІОН
Сьогодні ви дуже сентиментальні. Вам пасує такий образ.
СТРІЛЕЦЬ
Якщо не знаєте, що хочете, влаштуйте спонтанну подорож.
КОЗЕРІГ
Зробіть собі подарунок, і ваш настрій суттєво покращиться.
ВОДОЛІЙ
Проведіть вечір із близькими. Вони скучили.
РИБИ
Шалене бажання купити омріяну річ – здійсниться.