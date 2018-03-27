4 КВІТНЯ В УКРАЇНІ ЗАПРАЦЮЄ СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

4 квітня в Україні запрацює нова система контролю якості та безпечності харчових продуктів. Про це під час прес-брифінгу сказала Віце-прем`єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе. Ідеться про набуття чинності Законом України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин».
За словами Віце-прем`єр-міністра, новий закон, з одного боку, створить умови для забезпечення кращої якості та безпечності харчової продукції для споживачів, а з іншого – запровадить чіткі і прозорі процедури перевірок, що мінімізують корупційні ризики і сприятимуть розвитку чесної конкуренції. Ключовими новаціями нового закону Іванна Климпуш-Цинцадзе назвала ризик-орієнтований підхід до перевірок операторів ринку та запровадження Акта перевірки.
Підприємства перевірятимуть залежно від ступеню ризику для життя і здоров`я людей (наприклад, у магазині, де продається запакована продукція тривалого зберігання, ризиків менше, ніж у магазині, де продається свіже м`ясо).
Також, за новим законом, інспектори Держпродспоживслужби здійснюватимуть перевірки, згідно з Актом перевірки. Цей документ міститиме вичерпну кількість питань для перевірки і буде публічним, що мінімізує корупційні ризики.
За порушення нового закону передбачені жорсткі санкції. Так сума штрафу для юридичних осіб може досягати 70 тисяч гривень – залежно від скоєного правопорушення. У разі виявлення на виробництві факторів, що становлять небезпеку життю і здоров’ю людей, інспектор може ухвалити рішення про тимчасове припинення виробництва та/або обігу харчових продуктів та/або кормів.
Іванна Климпуш-Цинцадзе закликала політиків утриматися від спекуляцій нормами нового закону, покликаного покращити якість і безпечність харчових продуктів в Україні і захистити добросовісних операторів ринку від тиску контролюючих органів.