ІМЕНИНИ 27 БЕРЕЗНЯ

Ростислав — українське і загальнослов’янське чоловіче ім’я, що означає «зростаюча слава».
Також існує жіноча форма імені — Ростислава.
Михайло, або Михаїл — українське чоловіче особове ім’я. Походить від єврейського імені «Міхаел» (івр.מיכאל, Mîkhā’ēl, МФА: [mixaˈʔel], «хто є як Бог?»[1]). До української мови потрапило через посередництво грецької мови — «Міхаель» (грец. Μιχαήλ, Mikhaḗl). В англомовних країнах — Майкл; в іспаномовних — Мігель; в португаломовних — Мігел. Жіночі форми — укр. Михайлина, фр. Michelle, Michele, «Мішель», нім.Michaela, «Міхаела», англ. Michelle, «Мішел» (запозичено з французької), ісп. Miguela, Micaela, «Міґела», «Мікаела», італ. Michela, «Мікела»
Феодосій (теж Теодосій) — чоловіче ім’я, від Θεοδόσιος— дарунок від Бога