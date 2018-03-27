У ПОКРОВСЬКІЙ РДА ГОВОРИЛИ ПРО ВЕСНЯНО-ПОЛЬОВІ РОБОТИ

26 березня 2018 року в залі засідань Покровської райдержадміністрації під головуванням начальника управління агропромислового розвитку Василя Романюка, за участі голови Покровської районної ради Михайла Костюка, працівників управління агропромислового розвитку, керівників сільгосппідприємств Покровського району відбулась нарада «Проведення весняно-польових робіт у 2018 році».
Василь Романюк підбив підсумки польових робіт 2017 року; проаналізував врожайність різних сортів зернових та рентабельність сільгоспвиробництва в розрізі сільськогосподарських культур; детально зупинився на програмах підтримки сільгоспвиробників в Донецькій області та на дотриманні техніки безпеки на виробництві, поводженні з вибухонебезпечними предметами на полях, взаємодії з командирами військових формувань; наголосив на підвищенні рентної плати населенню, та розповів про переваги створення сільгоспкооперативів.
Голова Покровського райкому профспілки працівників агропромислового комплексу Тетяна Скорик проінформувала присутніх про заплановані заходи профспілки на 2018 рік та закликала тих керівників сільгосппідприємств, хто ще не приєднався, вступити до профспілки.