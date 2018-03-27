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У ПМЦФЗН «СПОРТ ДЛЯ ВСІХ» ПРОЙШОВ ТУРНІР З ПЕРЕТЯГУВАННЯ КАНАТУ СЕРЕД ЮНАКІВ ТА ДІВЧАТ

27.03.2018 Новини Комментариев нет
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26 березня 2018 року на базі Покровського міського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» пройшов турнір з перетягування канату серед юнаків та дівчат, присвячений Дню Національної Гвардії України. У змаганнях взяли участь 40 спортсменів та спортсменок.

За результатами змагань:

1 місце – «Стрелки» м-н «Южний»

2 місце – «Пандекс» м-н «Шахтарський»

3 місце – «Флеш» м-н «Лазурний»

Команди-переможці та призери нагороджені грамотами  ПМЦФЗН «Спорт для всіх».

Турнір провели інструктори – методисти  ПМЦФЗН «Спорт для всіх» Мотузенко Анатолій та Ухова Марина.

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