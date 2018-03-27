У ПМЦФЗН «СПОРТ ДЛЯ ВСІХ» ПРОЙШОВ ТУРНІР З ПЕРЕТЯГУВАННЯ КАНАТУ СЕРЕД ЮНАКІВ ТА ДІВЧАТ

26 березня 2018 року на базі Покровського міського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» пройшов турнір з перетягування канату серед юнаків та дівчат, присвячений Дню Національної Гвардії України. У змаганнях взяли участь 40 спортсменів та спортсменок.
За результатами змагань:
1 місце – «Стрелки» м-н «Южний»
2 місце – «Пандекс» м-н «Шахтарський»
3 місце – «Флеш» м-н «Лазурний»
Команди-переможці та призери нагороджені грамотами ПМЦФЗН «Спорт для всіх».
Турнір провели інструктори – методисти ПМЦФЗН «Спорт для всіх» Мотузенко Анатолій та Ухова Марина.