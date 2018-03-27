СПІВРОБІТНИКА ПОКРОВСЬКОГО ВІЙСЬКОМАТУ СУДИТИМУТЬ ЗА ОТРИМАННЯ ХАБАРА

На сайті Красноармійського міськрайонного суду повідомляється, що 26.03.2018 року до суду надійшов обвинувальний акт відносно старшого лейтенанта відділення комплектування Покровсько-Ясинуватського ОМВК Донецької області, який підозрюється у тому, що близько 12 год. 23.03.2018 року, діючи у порушення своїх службових обов’язків та інтересів служби, реалізуючи свій злочинний умисел на одержання неправомірної вигоди, перебуваючи у салоні автомобілю у подвір’ї будинку однієї із вулиць у Покровську отримав від чоловіка, який підлягає призову на строкову військову службу, неправомірну вигоду у сумі 4000 грн. за виконання ним в його інтересах дій з використанням наданого йому службового становища, а саме: вирішення питання щодо надання відстрочки від призову на строкову військову службу, шляхом не включення до списків призовників, які підлягають призову на строкову військову службу навесні 2018 року.
Розгляд вищевказаного кримінального провадження відбудеться у приміщенні Красноармійського міськрайонного суду Донецької області о 13 год. 03.04.2018 року.