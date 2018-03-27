26 березня 2018 року, у Покровському міському центрі зайнятості відбулось засідання круглого столу на тему «Професійний маршрут – формула навчання». Захід був проведений з метою організації професійного навчання безробітних під замовлення роботодавця. До участі були запрошені 12 підприємців Покровська, які в тісній співпраці взаємодіють із Покровським МЦЗ.
«Служба зайнятості – це сервісна установа, ми надаємо роботодавцям широкий спектр послуг щодо підбору персоналу абсолютно безкоштовно»,- розпочала захід заступник директора Покровського міського центру зайнятості Донецької області Наталія Воробйова.
До відома присутніх була доведена інформація, що на базі Донецького обласного центру зайнятості було проведено відбір навчальних закладів, які можуть здійснювати навчання за рахунок Державного фонду сприяння зайнятості населення.
По завершенню, був наданий перелік ліцензованих робітничих професій, за якими здійснюється підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації в ЦПТО ДСЗ станом на 01.01.2018р.
Крім вивчення специфіки конкретної професії, буває, потрібно просто підвищити свою конкурентоспроможність на ринку праці. Адже жодна сфера діяльності не стоїть на місці — з’являються нові технології, методики, які необхідно освоювати, щоб відповідати запитам сучасного світу професій.