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МЕШКАНЕЦЬ ПОКРОВСЬКА, ЯКИЙ ПОВІДОМИВ ПРО «МІНУВАННЯ» БУДІВЛІ МІСЬКОЇ РАДИ, ОТРИМАВ СУДИМІСТЬ

27.03.2018 Новини Комментариев нет
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34-річного мешканця Покровська суд визнав винним у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України, та засудив до чотирьох років позбавлення волі з іспитовим строком 3 роки. Публічне обвинувачення у суді підтримувала Красноармійська місцева прокуратура.

Нагадаємо, у січні поточного року до колл-центру Головного управління Національної поліції в Донецькій області подзвонив чоловік, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, та зробив неправдиве повідомлення про підготовку вибуху. У  результаті  умисних  злочинних дій чоловіка співробітники міської ради та  поліції були вимушені  покинути свої робочі місця та припинити виконання своїх службових обов’язків.

  Прес-служба прокуратури Донецької області

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