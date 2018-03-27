ЛЕГАЛЬНА ЗАЙНЯТІСТЬ – ВПЕВНЕНІСТЬ СЬОГОДЕННЯ І ГАРАНТОВАНЕ МАЙБУТНЄ

26 березня 2018 року У Покровському міському центрі зайнятості відбувся семінар з легальної зайнятості. До проведення заходу були запрошені представники Бюро правової допомоги. Також, участь прийняли 7 безробітних з інвалідністю, які перебувають на обліку у Покровському МЦЗ.
«Питання легалізації трудових відносин на сьогоднішній день є досить актуальним, це стосується і людей з вадами здоров’я», — розпочала спеціаліст активної підтримки безробітних Неділько Анна. Адже існує багато випадків, коли роботодавці уникають легального використання робочої сили, не укладають передбачені законодавцем трудові договори.
Під час заходу присутні обговорювали різноманітні питання стосовно трудових відносин між роботодавцем та працівником, а саме: питання захисту від незаконного звільнення, права на виплати листа непрацездатності, отримання вихідної допомоги у разі звільнення за ініціативи роботодавця, гарантованої виплати заробітної плати, соціальних послуг та виплат у разі нещасного випадку, право надання планової відпустки.
По завершенню заходу присутні мали змогу особисто поспілкуватись із спеціалістами центру зайнятості та представником Данської Ради у Справах біженців в Україні.
Сьогодні кожен працівник сам мусить вирішувати, що є найголовнішою – жити одним днем, чи мати впевненість у завтрашньому дні та отримувати певні соціальні гарантії.