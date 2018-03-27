ЗА НЕСВОЄЧАСНЕ ПОДАННЯ ДЕКЛАРАЦІЇ ДЕПУТАТ СПЛАТИТЬ ШТРАФ

Красноармійська місцева прокуратура забезпечила розгляд у суді адміністративного протоколу, складеного Управлінням захисту економіки в Донецькій області Департаменту захисту економіки Національної поліції України стосовно депутата Новоєлизаветівської сільської ради Покровського району.
Зазначена особа, будучи суб’єктом відповідальності за вчинення правопорушень, пов’язаних із корупцією, із значним запізненням подала до Національного агентства з питань запобігання корупції електронну декларацію за 2016 рік. Тим самим депутат скоїв адміністративне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 172-6 КУпАП (порушення вимог фінансового контролю).
Згідно із постановою Красноармійського міськрайонного суду, на депутата накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу.
Прес-служба прокуратури Донецької області