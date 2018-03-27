ГОРОСКОП НА 27 БЕРЕЗНЯ

ОВЕН
Навчіться планувати свій час. Це допоможе вам рівномірно розподілити завдання і не перевтомлювати себе.
ТЕЛЕЦЬ
Поговоріть з коханою людиною про ваші стосунки. Здається, хтось із вас приховує в душі образу.
БЛИЗНЮКИ
Не будьте занадто категоричні. Іноді люди заслуговують на другий шанс.
РАК
Думайте про себе та про своє майбутнє. Досить розпорошуватися на пожирачів часу.
ЛЕВ
Гарний день для укладення договорів. Призначте ділову зустріч — результат вас, безумовно, втішить.
ДІВА
День обіцяє скластися вдалим чином, якщо ви не підете на поводу у своїх негативних емоцій.
ТЕРЕЗИ
Навчіться розслаблятися. Зупиніть свій безперервний біг і озирніться навколо — життя прекрасне!
СКОРПІОН
Потіште себе приємною покупкою — ви заслужили!
СТРІЛЕЦЬ
Перш ніж сказати щось погане про колегу, подумайте, як це може відбитися на вас. Такі речі не варті доброї репутації.
КОЗЕРІГ
Присвятіть цей день собі. Похід по магазинах і косметичні процедури — це саме те, що вам потрібно зараз.
ВОДОЛІЙ
Не плануйте нічого серйозного. Настав час трохи перепочити.
РИБИ
Подякуйте близьким за те, що вони у вас є. Без цих людей ваше життя було б сірим і холодним.