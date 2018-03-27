В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ПОЯВИЛИСЬ 5 НОВЫХ ЗАКАЗНИКОВ

Пять новых ландшафтных заказников объявлены в Донецкой области с целью сохранения ценных и типичных природных комплексов, — сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.
В понедельник, 26 марта, председателем Донецкой облгосадминистрации, руководителем областной военно-гражданской администрации подписано распоряжение № 385 / 5-18 «Об объявлении ландшафтных заказников местного значения в Александровском районе Донецкой области». Общая площадь 5 новых заказников составляет 554,4 га.
Ландшафтные заказники местного значения созданы (объявлены) на территории Староварваровского сельского совета Александровского района:
— «Очеретино», площадью 158,8 га;
— «Маячка», площадью 85,0 га;
— «Яковлевские сосновые насаждения», площадью 160,3 га;
— «Староварваровские сосновые насаждения», площадью 100,3 га;
— «Староварваровский лес», площадью 50,0 га.
Эти природные территории включают небольшие фрагменты типичной разнотравно-типчаково-ковыльной, лучковой и кустарниковой степей, а также участки с ценными насаждениями лесных культур сосны обыкновенной и сосны крымской 40-50 летнего возраста и участки байрачного леса. Растительность представлена 204 видами.
На данный момент площадь природно-заповедного фонда Донецкой области составляет 95 120,14 га.