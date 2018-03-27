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ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 27 БЕРЕЗНЯ

27.03.2018 Варто знати Комментариев нет
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  • 1860 — мешканець Нью-Йорку Майкл Бірн запантетував коркотяг.
  • 1914 — І. Сікорський на своєму літаку С-6А встановив світовий рекорд швидкості з 4 пасажирами — 106 км/год.
  • 1940 — югославський принц Павел був скинутий за допомогою антифашистського воєнного перевороту.
  • 1966 — пес на кличку Піклз і його господар Девід Корбетт стали героями дня у Великій Британії, знайшовши на галявинці одного з Лондонських парків вкрадену тиждень назад «Золоту богиню» — статуетку богині перемоги Ніке, що вручалась найкращій футбольній команді світу.
  • 2011 — інтронізація нового Глави УГКЦ єпископа Святослава Шевчука у Патріаршому соборі Воскресіння Христового у Києві.
  • 2014 — Генеральна Асамблея ООН підтримала територіальну цілісність України, визнавши Крим і Севастополь її невід’ємними частинами. За відповідну резолюцію проголосували 100 країн-членів ООН зі 194. Проти проголосували 11 країн, 58 країн утрималися, решта не брали участі в голосуванні.
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