«УКРЗАЛІЗНИЦЯ» ЗАПУСТИЛА ЩЕ ОДИН НІЧНИЙ ПОТЯГ З КИЄВА НА ДОНЕЧЧИНУ

Почав курсування нічного двугруппний поїзд «Київ-Бердянськ-Покровський».
25 березня через Києва в Покровск відправився нічний поїзд № 246К. Поїзд прямує до станції Дніпро, де розділяється на два склади, один з яких йде до Бердянська, а інший до Покровська. Час відправлення зі столиці о 17.00, час прибуття в Покровск в 07.26 ранку. В дорозі поїзд знаходиться 14 годин 26 хвилин і прямує через станції: Миронівка, Кам’янка, Знам’янка, Олександрія, П’ятихатки, Кам’янське, Дніпро, Синельникове-2, Чаплине, Просяна і Межова.
З Покровська в свій перший рейс до Києва поїзд № 245Д відправиться сьогодні, 26 березня. Час відправлення о 22.25. Час прибуття в столицю об 11.40 дня. Шлях з Покровська до Києва займає трохи більше 13 годин.
Ціна квитка з Покровська до Києва для плацкартного вагона становить 155 гривень. Вартість купе — 254 гривні.