Актуально:

26 БЕРЕЗНЯ — ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ БОРОТЬБИ З ЕПІЛЕПСІЄЮ, АБО ФІОЛЕТОВИЙ ДЕНЬ

26.03.2018 Новини Комментариев нет
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Сьогодні Всесвітній день боротьби з епілепсією, або Фіолетовий день (Purple Day)

Фіолетовий день — це щорічна міжнародна акція, що проводиться 26 березня, завдання якої — розвіяти міфи про епілепсію і допомогти людям , які живуть з цим діагнозом. Вперше цей день відзначали в 2008 році в Новій Шотландії , Канада.

Автор ідеї Фіолетового дня — Кессіді Меган з канадської провінції Нова Шотландія. У 2008 році Кессіді було всього дев’ять років, але вона вже встигла зіткнутися з нерозумінням і глузувань з боку однолітків і навіть дорослих , які нічого не знали про її захворюванні і вважали, що у Кессіді проблеми з психікою.

Завданням Кессіді було звернути увагу людей на проблему епілепсії, розвіяти міфи про це захворювання і показати людям, що страждають від епілептичних припадків , що вони не самотні. Ідею дівчинки підтримала Асоціація епілепсії Нової Шотландії.

Перша кампанія відбулася 26 березня 2008 року. Її учасники приколювали до одягу фіолетову стрічку (символ епілепсії) або просто надягали що-небудь фіолетове. У 2009 році Фіолетовий день вперше відзначали в США за підтримки Фонду Аніти Кауфманн. В акції 2009 взяли участь більше 100 тисяч студентів, 95 організацій і 116 політиків. З кожним роком кількість учасників у різних країнах зростає.

Епілепсія є одним з найбільш поширених хронічних неврологічних захворювань. Його не можна повністю вилікувати, однак правильно підібране лікування дозволяє хворим протягом декількох років жити без приступів.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Tags:, , , , , , , , , , ,

Додати коментар