26 БЕРЕЗНЯ — ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ БОРОТЬБИ З ЕПІЛЕПСІЄЮ, АБО ФІОЛЕТОВИЙ ДЕНЬ

Сьогодні Всесвітній день боротьби з епілепсією, або Фіолетовий день (Purple Day)
Фіолетовий день — це щорічна міжнародна акція, що проводиться 26 березня, завдання якої — розвіяти міфи про епілепсію і допомогти людям , які живуть з цим діагнозом. Вперше цей день відзначали в 2008 році в Новій Шотландії , Канада.
Автор ідеї Фіолетового дня — Кессіді Меган з канадської провінції Нова Шотландія. У 2008 році Кессіді було всього дев’ять років, але вона вже встигла зіткнутися з нерозумінням і глузувань з боку однолітків і навіть дорослих , які нічого не знали про її захворюванні і вважали, що у Кессіді проблеми з психікою.
Завданням Кессіді було звернути увагу людей на проблему епілепсії, розвіяти міфи про це захворювання і показати людям, що страждають від епілептичних припадків , що вони не самотні. Ідею дівчинки підтримала Асоціація епілепсії Нової Шотландії.
Перша кампанія відбулася 26 березня 2008 року. Її учасники приколювали до одягу фіолетову стрічку (символ епілепсії) або просто надягали що-небудь фіолетове. У 2009 році Фіолетовий день вперше відзначали в США за підтримки Фонду Аніти Кауфманн. В акції 2009 взяли участь більше 100 тисяч студентів, 95 організацій і 116 політиків. З кожним роком кількість учасників у різних країнах зростає.
Епілепсія є одним з найбільш поширених хронічних неврологічних захворювань. Його не можна повністю вилікувати, однак правильно підібране лікування дозволяє хворим протягом декількох років жити без приступів.