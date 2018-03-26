26 березня вшановують пам’ять Никифора-сповідника, який жив наприкінці першого тисячоліття нашої ери і прославився благочестивим життям і подвигами в ім’я віри. Залишив після себе безліч літературних праць, присвячених богослов’ю.
Здавна вірили, що в барлогах 26 березня прокидаються ведмеді, обходять свої володіння. Саме тому, в культурі сформувалося особливе ставлення до ведмедя, до нього ставилися з повагою. У деяких областях навіть сьогодні поширене повір’я про те, що ведмідь — це зачарована людина, а тому, ставитися до нього слід як до старшого товариша.
Народні прикмети на 26 березня
- На Никифора тумани — літо непогожим буде
- Ведмідь прокинувся — прикмета того, що почалася справжня весна
- З берези 26 березня багато соку тече — буде непогоже літо
- Рання гроза і північний вітер — весна буде прохолодною
- Сонячний день обіцяє хороший врожай зернових культур
- Гуси прилетіли раніше — зберете багатий урожай
- У цей день вода має цілющу силу, а тому, з її допомогою можна лікувати всілякі хвороби
- Гуси 26 березня купаються у воді — буде багатий урожай хліба. Також можна вирушати на риболовлю і розраховувати на відмінне клювання
- Лід тане — прикмета того, що відмінно буде клювати плотва і окунь
- Сонячний день віщує відмінний урожай зернових
- Північний вітер 26 березня подув і прогримів перший грім — весна буде затяжною, а літні дні будуть холодними
- Якщо під час грози дме теплий, південний вітер, то літо і весна будуть теплими
- Тетерів ховається в заметі — морози ще не раз ударять
- Викупаєшся в цей день в чистій воді — хворіти не будеш. Тому, часто купалися в джерелі або джерельній воді
- Домашні гуси 26 березня лапки підтискають — заморозки ще настануть
- Прилетіли лебеді — чекай снігопаду
- Якщо повісити на стайні в цей день ведмежу голову, то домовик турбувати не буде
- Порізатися в цей день — сильний переляк може бути
- Якщо 26 березня зрубати дерево — це приверне нещастя. У цей день прийнято з особливою повагою ставитися до рослин.