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ПРИКМЕТИ НА 26 БЕРЕЗНЯ

26.03.2018 Варто знати, Цікаво знати Комментариев нет
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26 березня вшановують пам’ять Никифора-сповідника, який жив наприкінці першого тисячоліття нашої ери і прославився благочестивим життям і подвигами в ім’я віри. Залишив після себе безліч літературних праць, присвячених богослов’ю.

Здавна вірили, що в барлогах 26 березня прокидаються ведмеді, обходять свої володіння. Саме тому, в культурі сформувалося особливе ставлення до ведмедя, до нього ставилися з повагою. У деяких областях навіть сьогодні поширене повір’я про те, що ведмідь — це зачарована людина, а тому, ставитися до нього слід як до старшого товариша.

Народні прикмети на 26 березня

  1. На Никифора тумани — літо непогожим буде
  2. Ведмідь прокинувся — прикмета того, що почалася справжня весна
  3. З берези 26 березня багато соку тече — буде непогоже літо
  4. Рання гроза і північний вітер — весна буде прохолодною
  5. Сонячний день обіцяє хороший врожай зернових культур
  6. Гуси прилетіли раніше — зберете багатий урожай
  7. У цей день вода має цілющу силу, а тому, з її допомогою можна лікувати всілякі хвороби
  8. Гуси 26 березня купаються у воді — буде багатий урожай хліба. Також можна вирушати на риболовлю і розраховувати на відмінне клювання
  9. Лід тане — прикмета того, що відмінно буде клювати плотва і окунь
  10. Сонячний день віщує відмінний урожай зернових
  11. Північний вітер 26 березня подув і прогримів перший грім — весна буде затяжною, а літні дні будуть холодними
  12. Якщо під час грози дме теплий, південний вітер, то літо і весна будуть теплими
  13. Тетерів ховається в заметі — морози ще не раз ударять
  14. Викупаєшся в цей день в чистій воді — хворіти не будеш. Тому, часто купалися в джерелі або джерельній воді
  15. Домашні гуси 26 березня лапки підтискають — заморозки ще настануть
  16. Прилетіли лебеді — чекай снігопаду
  17. Якщо повісити на стайні в цей день ведмежу голову, то домовик турбувати не буде
  18. Порізатися в цей день — сильний переляк може бути
  19. Якщо 26 березня зрубати дерево — це приверне нещастя. У цей день прийнято з особливою повагою ставитися до рослин.
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