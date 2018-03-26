ПРАВООХОРОНЦІ СЕЛИДОВОГО ТРИЧІ ВИЛУЧАЛИ НАРКОТИКИ

Протягом 23 березня поліцейські тричі вилучали наркотики у перехожих. Заборонні речовини вилучені та направлені на експертизу. За даними фактами відкриті кримінальні провадження.
Так, співробітниками Селидівського відділення поліції був зупинений підозрілий чоловік. Під час перевірки документів та огляду його особистих речей, у присутності понятих був виявлений газетний згорток з марихуаною. Правопорушником виявився 27-річний місцевий мешканець.
Аналогічний наркотик був виявлений і у 38-річного чоловіка. Під час перевірки з’ясувалося, що чоловік і раніше притягався до кримінальної відповідальності. Правопорушник пояснив, що виготовив наркотик сам для власного вживання.
Також, вартовими порядку був затриманий 35-річний мешканець Українська, який перекинув через огорожу виправної колонії згорток з наркотичною речовиною. Чоловік пояснив, що гуляючи вулицями Українська знайшов згорток. Розгорнувши його він побачив там наркотики та мобільний телефон. «Знахідку» чоловік вирішив залишити собі.
Проходячи повз огорожу виправної колонії та побачивши правоохоронців він згадав, що має при собі заборонені речовини. «Тому, злякавшись, я вирішив позбутися наркотиків і перекинув їх через паркан», — каже затриманий. Показання правопорушника будуть перевірені під час досудового розслідування.
Вилучені наркотичні речовини направлені на експертизу.
За даними фактами відкриті кримінальні провадження за ч. 1 ст. 309 «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту» Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 3 років.
Покровський відділ
поліції Донецької області