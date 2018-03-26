МИРНОГРАДСЬКИМИ ПОЛІЦЕЙСЬКИМИ ЗАТРИМАНО КРАДІЯ ПІД ЧАС СКОЄННЯ ЗЛОЧИНУ

Співробітниками Мирноградського відділення поліції затримано «на гарячому» місцевого чоловіка, який намагався викрасти металевий бак щоб придбати горілку. Відносно правопорушника відкрито кримінальне провадження.
Під час патрулювання вулиць міста, звернули увагу на чоловіка, який віз металевий бак. Під час спілкування з правоохоронцями він зізнався, що бак викрав біля одного з приватних домоволодінь. Правопорушником виявився 56-річний місцевий мешканець.
«Викрадене планував здати до пункту прийому металобрухту, а виручені гроші витратити на придбання горілки», — каже затриманий.
Здобуте злочинним шляхом повернуто законним власникам, а відносно крадія відкрито кримінальне провадження за ст. 185 «Крадіжка» Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років.
Покровський відділ
поліції Донецької області