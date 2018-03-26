В МИРНОГРАДІ ПРАВООХОРОНЦІ ВИЯВИЛИ ЧЕРГОВОГО НАРКОЛЮБИТЕЛЯ

42-річний чоловік, розпивав алкогольні напої в забороненому місці та це виявилося не єдиним його порушенням. Під час бесіди із поліцейськими, в нього був виявлений канабіс. Окрім адміністративного протоколу відносно порушника тепер відкрито і кримінальне провадження.
Під час патрулювання вулиць міста, співробітники Мирноградського відділення поліції звернули увагу на чоловіка, який пив пиво прямо на автобусній зупинці. Підійшовши до нього для складання адміністративного протоколу за ст.178 (Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п’яному вигляді) Кодексу України про адміністративні правопорушення та перевіривши кишені його штанів, поліцейськими був виявлений паперовий згорток із наркотичною речовиною. Сам правопорушник пояснив, що восени минулого року на околиці міста знайшов кущ дикорослинної коноплі, зірвав, приніс додому, самостійно висушив та перетер на готовий до вжитку наркотик.
Наразі наркотична речовина вилучена та відправлена на експертизу.
Відносно мешканця мирно граду правоохоронцями відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.309 «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 3-років позбавлення волі.
Покровський відділ поліції
Донецької області