ВИКРАДАЧАМ КАБЕЛЮ ІЗ СЕЛИДОВА ЗАГРОЖУЄ ДО 5 РОКІВ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ

Слідчими Селидівського відділення поліції скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 38-річного та 39-річного місцевих мешканців, які викрадали телефонний кабель з підвалів багатоповерхових будинків та своїми діями спричинили підприємству збитки більше ніж на 7 тисяч гривень.
Протягом січня-лютого до Селидівського відділення поліції надходили заяви про викрадення комунікаційних кабелів. В ході проведення оперативно-розшукових заходів, співробітники поліції вийшли на слід викрадачів.
Ними виявилися двоє мешканців Селидового 38 та 39 років, які раніше вже неодноразово притягувалися до кримінальної відповідальності за скоєння майнових злочинів. Так, зловмисники, в пошуках «легкого заробітку», шляхом вільного доступу проникали до підвалів багатоповерхових будинків, вирізали телефонний кабель, який потім опалювали та здавали.
За даними фактами відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 185 «Крадіжка» Кримінального кодексу України. В ході досудового розслідування слідчими доведена причетність правопорушників до 7 таких фактів.
Тепер, долю зловмисників буде визначати суд, до якого вже скеровані обвинувальні акти.
Покровський відділ поліції
Донецької області