ІМЕНИНИ 25 БЕРЕЗНЯ

Марія (грец. Μαρία) — жіноче особове ім’я давньоєврейського походження, форма єврейського імені Міріам. Станом на 2012 рік в Україні ім’я займає шосте місце серед найпопулярніших імен, якими називають новонароджених дівчат.
Прокіп, Прокофій, Прокопій — ім’я від давньогрецького — успішний, той що досягає успіхів.
Григорій — християнське чоловіче ім’я. Походить із грец. Γρηγόριος, утвореного від грец. γρήγορος — «уважний», «зосереджений», «зібраний»). До української потрапило через старослов’янське посередництво (Григории, Григоріи), прийняті в більшості європейських мов форми походять через посередництво лат.Gregorius.
Семен, Симон, Шимон (івр. שִׁמְעוֹן, ідиш שמעון, біл. Сямён, пол. Szymon, серб. Симон, рос. Семён) — чоловіче ім’я давньоєврейського походження, означає «почутий (Богом)» (від кореня «шаман» — чути). Серед неєвреїв набуло поширення у зв’язку з прийняттям християнства.