Зазвичай птахів пригощали 25 березня насінням, щоб швидше залучити весну, адже саме птахи зазивали її в міста і села. Також поїли коней джерельною водою або водою, в якій довгий час знаходився який-небудь срібний предмет (наприклад, кільце, ложка). Вважалося, що це допоможе уберегти їх від хвороби і псування.
У православній церкві 25 березня відзначається день преподобного Феофана Сповідника — візантійського літописця, ченця, богослова. У народі говорили: «Феофан, проломивши наст». Продовжували зустрічати весну в цей день і спостерігали за природними явищами, щоб зрозуміти, якою буде погода найближчим часом. З особливою шаною ставилися до коней, як вже було сказано вище. А все тому, що при оранці та сівбі кінь вважалася незамінним помічником для селянина. Проводили 25 березня численні обряди, які захищають від хвороб і пристріту.
В цей же час тривала підготовка до початку сільськогосподарського року. Особлива увага приділялася прикметами.
Народні прикмети на 25 березня
- Якщо сніг на мурашнику тане з північної сторони, то літо буде довгим, теплим, і навпаки
- Туман на Феофана — прикмета того, що овес і льон добре вродить
- Лід на річках відразу тоне — рік буде неврожайним
- Туман вранці 25 березня — льон і коноплі вродить. До речі, для хорошого врожаю проводили один обряд. Господиня повинна була верхи на коцюбі об’їхати в цей день поле, на якому висаджена конопля
- Якщо в цей день птахів насінням льону погодувати, то льон вродить
- Якщо на Феофана кінь захворіла, то вона або довго не видужає, або помре. Однак, в будь-якому випадку, навесні вона не зможе допомогти селянину в роботі
- Коні 25 березня фиркають голосно — дощ піде. Якщо ж вони по дорозі зафиркав, то варто підготуватися до дуже неприємною і несподівану зустріч.
- Якщо жінка через кінську упряжку переступить, коню потім працювати важко буде
- Кінь 25 березня голосно заіржав в хліві — скоро буде щастя
- Лід тоне, але ще не тане — рік буде неврожайним
- На деревах видно іній — прикмета до того, що червень буде дуже дощовим
- Якщо в цей день погода по-справжньому весняна, то влітку буде багато дощів
- Туман піднявся вгору — чекай дощу. А якщо він, навпаки, опускається вниз — буде ясна погода
- Якщо в Ластівчиному гнізді в цей день відшукати невеликий камінчик, то його можна використовувати як оберіг від будь-якого зла. Але не можна розоряти ласточкино гніздо — накличеш на себе біду