ГОРОСКОП НА 25 БЕРЕЗНЯ

ОВЕН
Настрій Овнів сьогодні залежатиме від оточення. Проводьте час лише в перевіреній компанії, яка не наражатиме вас на неприємності.
ТЕЛЕЦЬ
У Тельців буде час обміркувати свої вчинки. Вам варто переглянути своє ставлення до близьких людей.
БЛИЗНЮКИ
У Близнюків буде чудовий день. Результат власної роботи вас, без сумніву, потішить.
РАК
Ракам треба позбутися поганих думок. Проведіть день з родиною і вам стане набагато легше.
ЛЕВ
Левам не варто потрапляти під вплив оточення. Пам’ятайте, ви індивідуальність.
ДІВА
Дівам зірки рекомендують не сидіти весь день вдома. Прогуляйтеся улюбленими місцями. Хтозна, можливо, ви зустрінете когось цікавого?
ТЕРЕЗИ
Терезам потрібно розібратися в собі. Розставте свої пріоритети так, як вважаєте правильним.
СКОРПІОН
Скорпіонам потрібно починати ставити собі нові цілі. Досягнувши одного, ви з легкістю отримаєте все, що захочете.
СТРІЛЕЦЬ
Стрільцям краще провести день з найріднішими. Ваша підтримка їм зараз необхідна.
КОЗЕРІГ
У Козерогів чудовий день для вирішення фінансових проблем. Не бійтеся просити допомоги у друзів — вони вам не відмовлять.
ВОДОЛІЙ
Водоліям потрібно навчитися ні на кого не рівнятися, а ставати кращою версією вчорашнього себе.
РИБИ
Риби сьогодні усвідомлять, що всі сили, які вони вклали у свій саморозвиток, були витрачені не даремно.