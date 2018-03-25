ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 25 БЕРЕЗНЯ

- 1668 — відбулися перші в Америці кінські перегони
- 1807 — британський парламент 283 голосами проти 16 прийняв Акт про заборону работоргівлі (англ. Abolition of the Slave Trade Act). З цього дня торгівля людьми у вигляді купівлі-продажу, переводу або бартеру, вважалась незаконною[1]
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- — почались регулярні перевезення по залізниці Свонсі та Мамблза (Велика Британія). Вона стала першою залізницею з регулярними пасажирськими перевезеннями.
- 1821 — проголошено незалежність Греції від Оттоманської імперії
- 1848 — Весна народів: у Відні опубліковано проект Конституції, розроблений комітетом під керівництвом міністра внутрішніх справ Піллерсдорфа
- 1857 — уперше сфотографоване сонячне затемнення.
- 1857 — у Брисбені (Австралія) вдруге поспіль (після 5 квітня 1856) спостерігали сонячне затемнення.
- 1876 — провела свій перший матч футбольна збірна Вельсу, одна з найстарших у світі.
- 1916 — жінкам у США дозволено бути присутнім на двобоях боксерів.
- 1917 — вийшла постанова Тимчасового уряду про скасування смертної кари.
- 1940 — югославський принц Павел підписав угоду про взаємопоміч з Італією та Німеччиною.
- 1977 — Елвіс Костелло випустив дебютний сингл «Less Than Zero».
- 1983 — На телепрограмі («Motown 25: Yesterday, Today, Forever»), Майкл Джексон продемонстрував елемент танцю під назвою «Місячна Хода».
- 1988 — австралієць Невілл Паттен спорудив найменший у світі велосипед — його колеса були діаметром менше 2-х см.
- 1992 — Верховна Рада України ухвалила Закон «Про Службу безпеки України», яким було визначено основні завдання для української спецслужби.
- 1993 — створене центральне бюро Інтерполу України.
- 2011 — Папа Римський підтвердив вибір нового предстоятеля УГКЦ. Ним став Верховний Архієпископ Києво-Галицький Шевчук Святослав
- 2013 — в центрі Парижа поліцейські застосували сльозогінний газ проти учасників мітингу протесту за відміну закону про легалізацію одностатевих шлюбів у Франції. Затримано 96 маніфестантів, з яких 6 заарештовано. За даними поліції на демонстрацію вийшли близько 300 000 осіб