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ГОРОСКОП НА 24 БЕРЕЗНЯ

24.03.2018 Гороскоп Комментариев нет
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ОВЕН

День буде вдалим. Сприятливий час для початку нових стосунків.

ТЕЛЕЦЬ

Нові покупки принесуть користь. Однак, витрачайте кошти «з розумом».

БЛИЗНЮКИ

Спілкування з рідними та вирішення домашніх справ будуть вдалими.

РАКИ

Зірки радять впорядкувати особистий простір, навести лад у домі.

ЛЕВ

Вас переповнюватиме енергія. Направте її у правильно русло.

ДІВА

Не найкращий день для ризику та надмірної ініціативи.

ТЕРЕЗИ

Внутрішній спокій допоможе контролювати будь-яку складну ситуацію.

СКОРПІОН

Вдалий день для змін у житті. Будьте розсудливими та поміркованими.

СТРІЛЕЦЬ

Оточуючі чекають від Вас мудрих та виважених рішень.

КОЗЕРІГ

Фінансове становище може покращитися. Удача можлива навіть в лотереї.

ВОДОЛІЙ

Сміливо беріться за нову роботу. Ініціативність піде Вам на користь.

РИБИ

Вдалий день, щоб провести його з родиною та друзями.

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