ГОРОСКОП НА 24 БЕРЕЗНЯ

ОВЕН
День буде вдалим. Сприятливий час для початку нових стосунків.
ТЕЛЕЦЬ
Нові покупки принесуть користь. Однак, витрачайте кошти «з розумом».
БЛИЗНЮКИ
Спілкування з рідними та вирішення домашніх справ будуть вдалими.
РАКИ
Зірки радять впорядкувати особистий простір, навести лад у домі.
ЛЕВ
Вас переповнюватиме енергія. Направте її у правильно русло.
ДІВА
Не найкращий день для ризику та надмірної ініціативи.
ТЕРЕЗИ
Внутрішній спокій допоможе контролювати будь-яку складну ситуацію.
СКОРПІОН
Вдалий день для змін у житті. Будьте розсудливими та поміркованими.
СТРІЛЕЦЬ
Оточуючі чекають від Вас мудрих та виважених рішень.
КОЗЕРІГ
Фінансове становище може покращитися. Удача можлива навіть в лотереї.
ВОДОЛІЙ
Сміливо беріться за нову роботу. Ініціативність піде Вам на користь.
РИБИ
Вдалий день, щоб провести його з родиною та друзями.