23 березня 2018 року У Покровському міському центрі зайнятості пройшла п’ята зустріч у центрі розвитку підприємництва. До проведення заходу були запрошені представники Данської Ради у Справах біженців в Україні. Також, участь прийняли 7 безробітних, які мають статус внутрішньо-переміщеної особи, та підприємці міста, які тісно співпрацюють із службою зайнятості.
Тема сьогоднішньої зустрічі: «Гарантії та переваги працевлаштування для переселенців. Компенсація роботодавцям витрат, пов’язаних із працевлаштуванням переселенців.
Під час заходу присутні дізнались про систему гарантій та переваг переселенців, яка була розроблена урядом і направлена на реалізацію права переселенців на зайнятість, про які саме компенсації йде мова, порядок отримання компенсації ВПО та як ними скористатись.
«Держава компенсує витрати, пов’язані із працевлаштуванням переселенців, а саме: заробітну плату переселенцям, єдиний соціальний внесок за переселенців, професійне навчання переселенців», — наголосила заступник директора Покровського міського центру зайнятості Наталія Воробйова.
Роботодавці були ознайомлені про порядок отримання компенсації заробітної плати та компенсації вартості навчання. Також, під час заходу спеціалісти Покровського МЦЗ презентували присутнім Центри професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості, де можна здобути освіту.
По завершенню заходу присутні мали змогу особисто поспілкуватись із спеціалістами центру зайнятості та представником Данської Ради у Справах біженців в Україні.