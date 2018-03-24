ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 24 БЕРЕЗНЯ

- 1155 — Юрій Довгорукий захопив Київ і вступив на престол.
- 1603 — Токуґава Ієясу став сьоґуном Японії.
- 1603 — зі смертю англійської королеви Єлизавети трони Королівства Англія і Королівства Шотландія об’єднані.
- 1721 — Йоганн Себастьян Бах написав шостий «Бранденбурзький концерт».
- 1882 — Роберт Кох повідомляє про відкриття збудника туберкульозу.
- 1898 — в Америці продали перший автомобіль — модель «Вінтон» обійшлася покупцю в одну тисячу доларів.
- 1918 — Центральна Рада проголосила українську мову державною.
- 1956 — реабілітований російський історик Лев Гумільов, який знаходився в таборах за обвинуваченням у контрреволюційній діяльності.
- 1932 — у Таїланді без кровопролиття внаслідок перевороту встановлюється конституційна монархія.
- 1933 — вступає в дію закон, напередодні прийнятий німецьким парламентом (69 % голосів), котрий передає уряду законодавчу владу та фактично призупиняє дію Конституції. Цим самим уся влада легально переходить до Гітлера.
- 1972 — прем’єра фільму «Хрещений батько», що став одним із найкращих шедеврів світового кінематографа.
- 1975 — Мухаммед Алі (Muhammad Ali) технічним нокаутом відстоює титул чемпіона світу проти Чака Вепнера (Chuck Wepner) у Клівленді.
- 1976 — військовий переворот в Аргентині; протягом наступних 6 років від державного терору загинуло близько 30 000 людей.
- 1980 — у Сальвадорі вбито архієпископа Оскара Ромеро, що стало приводом до десятирічної громадянської війни.
- 1989 — танкер «Ексон Вальдез» («Exxon Valdez») натрапляє на риф поблизу Аляски та губить 40 000 тон нафти.
- 1989 — у Львові відбувся перший політичний страйк в Україні.
- 1989 — у Тернополі створено першу крайову організацію Народного Руху України.
- 1990 — Іслам Карімов став президентом Узбекистану.
- 1999 — після початку війни НАТО проти Югославії війська Альянсу почали авіаційні атаки проти об’єктів на терені СРЮ.
- 1999 — внаслідок пожежі в тунелі під Монбланом (Mont-Blanc) гине 39 людей.
- 1999 — у національному парку Цаво (Кенія) внаслідок аварії пасажирського потягу загинули 36 людей, 200 травмовано.
- 2001 — Володимир Кличко виграв технічним нокаутом бій проти Деріка Джефферсона (Derrick Jefferson) у Мюнхені.