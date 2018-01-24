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СНІГОВИЙ ПОЛОН

24.01.2018 Новини Комментариев нет
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Через складні погодні умови, які склалися в регіоні, на автодорогах та вулицях майже всіх населених пунктів Донецької області було ускладнене пересування автотранспорту. На допомогу комунальникам, рятувальникам та водіям вийшли і правоохоронці.

Так, через сильну сніжну заметіль пересування автомобілів було ускладнено, а подекуди — майже паралізовано. Комунальна техніка ледь встигала прочищати автошляхи та вулиці. Багато машин не могли проїхати через кучугури снігу і потребували допомоги. Наряди Покровського відділу поліції та його підпорядкованих відділень з восьмої ранку заступили на патрулювання і допомагали водіям, чиї машини застрягли в снігу.

Наразі, ситуацію на дорогах продовжують контролювати поліцейські наряди.

Поліція закликає водіїв неухильно слідувати Правилам дорожнього руху: не перевищувати швидкість, користуватися пасками безпеки, дотримуватися безпечної дистанції та правил паркування.

Правоохоронці звертаються до громадян з проханням бути обережними на дорозі та, по можливості, максимально утриматись від поїздок на далекі відстані.

В разі необхідності та виникненні надзвичайної ситуації, телефонуйте на лінії: «101» — служба порятунку, «102» — поліція та «103» — швидка медична допомога.

Покровський відділ поліції

Донецької області

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